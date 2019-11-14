محمد بن زايد يودع الرئيس المصري لدى مغادرته الدولة

غادر فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة البلاد، اليوم الخميس، بعد زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين.

كان في وداع فخامته، لدى مغادرته مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في وداع فخامته والوفد المرافق، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

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