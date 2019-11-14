نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الـ17 لـ"الوطني"

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم الدور الانعقادي للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد بدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر المجلس، حيث استعرض سموه حرس الشرف ثم اعتلى المنصة الرئيسية في قاعة المجلس.. وألقى سموه كلمة الافتتاح.

وفيما يلي نصها "بسم الله الرحمن الرحيم.. إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون ونرجو الله أن يكون هذا الافتتاح.. افتتاح خير وبركة على البلاد والعباد".

وقد استهلت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم ثم تلاوة مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة.

وألقى بعد ذلك أكبر الأعضاء علي جاسم علي كلمة المجلس، حيث رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على أن يكون مجلسنا دعامة رئيسية لاتحادنا المبارك وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" حريصا على مشاركة المواطنين في تحمل مسؤولية العمل الوطني ومن هنا "رحمه الله" أمر بتأسيس المجلس الوطني الاتحادي كي يكون ممثلا لشعب الإمارات يتدارس قضاياه وينقل آماله وطموحاته إلى القيادة الرشيدة بالتعاون والتنسيق مع حكوماتنا العتيدة التي يرأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعاهد السيد جاسم قيادتنا الرشيدة بأن يعمل المجلس الوطني الاتحادي جنبا إلى جنب مع حكومتنا الرشيدة بكل عمل وجهد ومبادرة تدعم مسيرة دولتنا المباركة من أجل استشراف المستقبل وإسعاد شعبنا.

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كما تقدم باسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد بالولاء والشكر والتقدير إلى قيادتنا الحكيمة على الثقة الغالية التي منحتها للأعضاء الجدد كي يكونوا ممثلين صادقين عن شعبهم وأن يكونوا مثالا في العطاء والعمل الوطني في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

عقب ذلك رفعت الجلسة لاستكمالها بعد مغادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي صافح أعضاء المجلس والتقطت لسموه الصور التذكارية مع الأعضاء الجدد، متمنيا لهم سموه السداد والتوفيق في خدمة وطنهم وشعبهم وإعلاء كلمة دولة الإمارات في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية.

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حضر مراسم الافتتاح، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضره.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة المدنيين والعسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.