حاكم الشارقة يستقبل رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الخميس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي يرافقهما سعادة حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء ومجموعة من موظفي المركز.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، برائدي الفضاء والوفد المرافق لهم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التي تعتبر منصة أكاديمية خصبة لدراسة واجراء البحوث العلمية حول مجالات الفضاء والفلك من خلال مجموعة من القاعات والمختبرات العلمية الهامة بالإضافة إلى تعريف الزوار بأهم الحقب والمجالات الفضائية والفلكية.

وتجول سموه بمعية رائدي الفضاء والحضور في أروقة الأكاديمية التي تضم العديد من المعارض العلمية الفلكية والفيزيائية التي تتناول أجزاء ومراحل وحقب فلكية وأبرز التجارب التي أثرتها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النيازك التي تعد فريدة من نوعها كونها الأكبر، من حيث العدد على مستوى العالم، حيث تتكون المجموعة من 8 آلاف قطعة نيزكية مختلفة الأنواع والمصادر.

وتعرف الحضور على أبرز الأنشطة والجهود التي تقوم بها الأكاديمية عبر شرح مفصل حول مختبراتها العلمية وما عملت عليه من تجارب ودراسات بالإضافة إلى المشاريع الفلكية والبرامج العلمية وأبرز الأجهزة والمراصد والقبة السماوية الحديثة.

وتابع الحضور فيلم دين القيمة وهو فيلم فلكي وثائقي من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة يحكي قصة الكون منذ لحظة الانفجار العظيم مروراً بالوقت الحاضر وحتى نهاية الكون من خلال الاستشهاد بآيات قرآنية وتناول قصص وسير عدد من الأنبياء والرسل عليهم السلام.

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وثمن رائدا الفضاء الإماراتيان استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والاحتفاء بهما إضافة إلى دعم واهتمام سموه بعلوم الفضاء من خلال أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التي ستثري البحوث العلمية حول مجالات الفضاء وستسهم في تأسيس رواد وباحثين متخصصين تكون لهم الريادة في مجالات الفضاء.

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وقدم رائدا الفضاء مجموعة من الهدايا التذكارية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تقديراً لاستقباله ودعمه الكبير.

حضر اللقاء .. سعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بالشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وعدد من السادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ومسؤولي الأكاديمية.‏