الامارات | حادث تصادم بالاتجاه المعاكس يودي بحياة مبتعث إماراتي في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث تصادم بالاتجاه المعاكس يودي بحياة مبتعث إماراتي في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيع أهالي مدينة العين أمس جثمان الشاب المواطن سهيل سيف سهيل الدرعي (21 عاما)، الذي تعرض لحادث مروري نتيجة اصطدام مركبته بسيارة أخرى كانت تقودها امرأة أمريكية في الاتجاه المعاكس، ونجا شاب مواطن آخر كان برفقة سهيل في المركبة، فيما يشير تقرير للشرطة الأميركية إلى أن سبب الحادث امرأة كانت تقود مركبتها في الاتجاه المعاكس وهي مخمورة.

وتابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الإمارات في أميركا، ملابسات الحادث الذي تعرض له المبتعث المواطن، والتحقيقات الجارية، وقدمت التسهيلات لتمكين وصول الجثمان إلى أرض الوطن.

وقال والد سهيل إن ابنه ابتعث للدراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ نحو ثلاث سنوات، وكان مثالا في الالتزام وحسن الخلق والاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة، وقد سمعت بخبر وفاته يوم الأحد الماضي، في حادث بينما كان يقود مركبته برفقه صديقه".

ويضيف إنه تم نقل جثمان الفقيد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة العين حيث تم الصلاة عليه ودفنه في مقبرة الوقن، مشيرا إلى أن خبر وفاة شكل صدمة لجميع أفراد الأسرة حيث كان الفقيد محبوبا بين أخوته وزملائه وأقرانه، داعيا أن بسكنه الله فسيح جناته".

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ووجه الشكر إلى المسؤولين في وزارة الخارجية وسفارة الإمارات في الولايات المتحدة، على كل ما بذلوه من جهد منذ وقوع الحادث الأليم، وتسهيل نقل الجثمان في وقت سريع.

وقال الرحال علي الدرعي صديق الفقيد، إن سهيل مبتعث من أحدى الجهات الحكومية، إلى الولايات المتحدة الأميركية ، وكان يستعد للسنة الدراسية الثالثة، ويعرفه الجميع بأنه حسن السلوك والتفوق في الدراسة"، معبرا عن حزنه العميق لفقدانه".

وذكرت شرطة ولاية انديانا على موقعها الإلكتروني، أن حادث تصادم عنيف وقع الأحد الماضي 10 نوفمبر، بين سيارة من نوع شيفروليه كورفيت، كان يقودها المواطن الإماراتي سهيل سيف الدرعي، وهو طالب مبتعث في جامعة في انديانا بولس، وبين مركبة من نوع كيا تقودها امرأة أمريكية في الاتجاه المعاكس.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع الساعة الواحدة و 34 دقيقة صباحا، حيث تلقى مركز شرطة ولاية انديانا الإقليمي تقريرا عن تصادم بين مركبة الدرعي مع مركبة تسير في الاتجاه المعاكس على الطريق أي 65 ، مما إلى تحطم سيارته ووفاته، فيما تم نقل الراكب المرافق معه إلى مستشفى فرنسيسكية في "كروان بوينت" .

وتعتقد الشرطة أن سبب الحادث هو قيادة السائقة المتسببة في الاتجاه المعاكس من الطريق، وهي تحت تأثير الكحول.