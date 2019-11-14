كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن حديقة ترامبولين ضخمة جديدة في دبي

سيكون لدى سكان نخلة جميرا قريبًا مرفق ترفيهي جديد تبلغ مساحته 4000 قدم مربعة، حيث يتم افتتاح حديقة ترامبولين ضخمة في مركز نخيل التجاري الذي سيتم افتتاحه قريبًا.

ومن المقرر أن تفتح Trampo Extreme أبوابها للجمهور في 28 نوفمبر، ويقدم مجموعة من 16 أنشطة مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 13 عامًا.

بالإضافة إلى أنشطة القفز، وتضم الحديقة منطقة مزودة بثلاثة مستويات من المرح للأطفال من جميع الأعمار مع 12 نشاطًا إضافيًا لقضاء وقت ممتع من اللعب. وهناك ساحة إطلاق نار ذات طابع غربي ومسار سباق للسيارات الكهربائية بالإضافة إلى منطقة للأطفال الصغار فقط.

وفي حين سيتم فتح كلتا المنطقتين في 28 نوفمبر، سيضيف المكان أيضًا منطقة أخرى، Cave، في عام 2020. ويضم أكبر وحدة مجوفة داخلية في العالم، وسوف تمتلئ بالغرف المخفية والشرائح والكنوز السرية للأطفال لاستكشافها، بحسب موقع واتس أون.

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وللاحتفال بافتتاحها، تقدم Trampo Extreme تذكرة مجانية لمدة شهر للأطفال المولودين في ديسمبر. ويحتاج الآباء ببساطة إلى تقديم بطاقة هوية طفلهم، وسيحصلون على تصريح خاص للدخول المجاني إلى مركز اللعب طوال الشهر.

وبينما يلعب الصغار، يمكن للبالغين أن يراقبواهم عن كثب بينما يستمتعون بالوجبات الخفيفة في مقهى Limetree، الذي يقع في مكان ملائم داخل مرفق اللعب.

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الهاتف: 045804411. أو زيارة الموقع الإلكتروني: trampo.com