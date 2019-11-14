كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكثر بيتزا صحية في العالم تصل إلى دبي

افتتح مطعم Pinsanity مؤخراً في دبي ليقدم لتقديم الأطباق الشهية المحضرة على الحطب ومن بينها بيتزا Pinsa الصحية.

ويستخدم المطعم في تحضير أطباقه مكونات طازجة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطباق النباتية والخضراوات – كما يقدم الحلويات وغيرها من الأطباق الشهية.

وإذا كنت ترغب في الحصول على شرائح البيتزا، فما عليك سوى طلبها مباشرةً على حساب Instagram الخاص بالمطعم tastepinsanity واحصل على خصم فوري بنسبة 20 في المائة على إجمالي فاتورتك لطلبك الأول.

وإذا كنت لا ترغب في الطلب عبر إنستغرام، يمكنك طلب الشراء من Pinsanity على Zomato أو Deliveroo أو Talabat أو Uber Eats، بحسب موقع cosmopolitanme.