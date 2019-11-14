كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أغلى قهوة في العالم تصل إلى دبي

تم عرض القهوة الأكثر قيمة في العالم مؤخرًا في أول تجربة تذوق ومزاد في مقر مركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس.

وتشتهر Panama Geisha، التي تأتي من بنما، بطعمها الاستثنائي وتنتج بكميات محدودة جدًا كل عام. وحصلت القهوة على أعلى درجة على الإطلاق في مسابقة عالمية للقهوة المتخصصة في وقت سابق من هذا العام، وتم بيعها بسعر قياسي بلغ 10 آلاف درهم للكيلوغرام. وقدم مقهى Eleta القهوة الحائزة على جوائز في دبي.

وقال أليخاندرو كارفيلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليتا: “يسعدنا أن نتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لإحضار القهوة الأكثر قيمة في العالم إلى دبي. القهوة المتخصصة تكتسب قوة في جميع أنحاء العالم، ويظهر نجاح هذا الحدث الاهتمام المتزايد والشهية لذلك في المنطقة كذلك. ونتطلع إلى جلب العروض الفريدة الأخرى لدبي في السنوات القادمة”.

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وتم تقديم أكثر من 25 نوعًا من أنواع القهوة الرائعة من أكثر من 10 أصول مختلفة في المزاد، بما في ذلك مجموعة من أنواع القهوة الأمريكية الوسطى والجنوبية من البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من القهوة الأفريقية من إثيوبيا ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا، بحسب خليج تايمز.