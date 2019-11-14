كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سترتفع الرواتب في الإمارات في 2020؟

لا شك أن عام 2020 الذي بات يلوح في الأفق يعتبر عامًا رئيسيًا للبلاد، حيث يشهد إقامة معرض إكسبو 2020، ويبدو أنه يمثل أيضًا اتجاهًا صعوديًا في الرواتب وفرص العمل في الإمارات استنادًا إلى تقرير أعدته روبرت هاف، وهي وكالة توظيف واستشارات.

ويذكر التقرير أن “غالبية الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يكافحون لإيجاد مواهب مؤهلة لملء الوظائف المتوفرة. وقد تغيرت اتجاهات التوظيف والرواتب بشكل كبير في المنطقة وحول العالم. وتؤثر الرقمنة والعوامل السياسية والاقتصادية وأهداف الابتكار وما إلى ذلك على ما تبحث عنه الشركات.

ووفقًا للتقرير، هناك ثلاثة مهارات رئيسية مطلوبة بشدة:

– الوظائف التكنولوجية (63%)

– مهارات الاتصال (52%)

– المهارات الفنية (51%)

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز روح المبادرة في الإمارات بدوره جعل المواهب المالية والمحاسبة المؤهلة نادرة. ويضيف التقرير أن “32% من الشركات الصغيرة في الإمارات تكافح لتوظيف المواهب المحاسبية التي تحتاجها”.

وبينما تتطلع الشركات الإماراتية إلى توظيف المواهب، يزعم التقرير أن الكثيرين قد لا يتمكنون من زيادة أو الحفاظ على رواتب الموظفين. ومع ذلك، تستخدم العديد من الشركات الامتيازات لجذب المهنيين الموهوبين. ويبدو أن الشركات الكبرى مستعدة لتقديم العديد من الامتيازات، بما في ذلك جداول زمنية مرنة وخيارات العمل من المنزل وساعات عمل أقصر.

وفيما يلي بعض اتجاهات الروابت المتوقعة في 2020، بحسب غلف نيوز:

محاسب إداري خبرة “5 سنوات: 79300 دولار أمريكي إلى 113000 دولار أمريكي [24000 درهم إلى 34500 درهم في الشهر].

محاسب عام – خبرة 5 سنوات: من 69.400 دولار إلى 112.000 دولار أمريكي [21.200 درهم إلى 34.300 درهم في الشهر].

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كبير المحاسبين: من 75000 دولار إلى 135000 دولار [من 23000 درهم إلى 41000 درهم في الشهر].

مدير التخطيط والتحليل المالي: 82200 دولار أمريكي إلى 123،500 دولار أمريكي [25000 درهم إلى 37700 درهم شهريًا].

المدير المالي: 103.000 دولار أمريكي إلى 165.000 دولار أمريكي [31500 درهم إلى 50.000 درهم إماراتي].

محاسب إداري – خبرة 5 سنوات: من 61.400 دولار إلى 99.400 دولار أمريكي [18.800 درهم إلى 30.400 درهم في الشهر].

مدير الرواتب: 74.200 دولار أمريكي إلى 99.300 دولار أمريكي [22.700 درهم إلى 30.400 درهم في الشهر].

مدير الحسابات الدائنة / مدير حسابات: 68000 دولار أمريكي إلى 107400 دولار أمريكي [20800 درهم إلى 32900 درهم شهريًا].

الحسابات الدائنة : 29.500 دولار أمريكي إلى 69300 دولار أمريكي [9000 درهم إلى 21200 درهم شهريًا].

محلل أعمال: 65400 دولار أمريكي إلى 81.700 دولار أمريكي [من 20.000 درهم إلى 25000 درهم في الشهر].

محلل أمن تكنولوجيا المعلومات: 55600 دولار إلى 114400 دولار [17000 درهم إلى 35000 درهم في الشهر].

مهندس أمن تكنولوجيا المعلومات: من 82000 دولار إلى 130200 دولار [من 25000 درهم إلى 39800 درهم في الشهر].

أخصائي توظيف في الموارد البشرية: من 39200 دولار إلى 58900 دولار أمريكي [من 12000 درهم إلى 18000 درهم في الشهر].