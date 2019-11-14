مركز جامع الشيخ زايد الكبير يكرم 71 من منتسبي البرامج التدريبية

أبوظبي (وام)

كرم مركز جامع الشيخ زايد الكبير -في حفل أقامه في مسرح مركز الزوار بالجامع- 71 من منتسبي البرامج التدريبية، التي نظمها الجامع، وهي «ابن الدار» و«الدليل الثقافي الصغير»، المنبثقة من مسؤوليته المجتمعية المتمثلة في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الجولات الثقافية.

وبهذه المناسبة قال سلطان ضاحي الحميري، نائب رئيس مجلس الأمناء: «يحظى مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالدعم والرعاية الكريمة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي آمن بأهمية استثمار الموارد البشرية الوطنية، وتوظيف طاقات الشباب من أبناء الوطن، الأمر الذي ساهم بصورة فاعلة في دعم جهود المركز في إعداد جيل من اختصاصيي الجولات الثقافية المواطنين الذين يمثلون واجهة الدولة، من خلال نقلهم رسالتها في التسامح والتعايش، وإبراز تاريخها المشرق وإرثها الخالد، والكشف عن ثراء ثقافتها لزوار الدولة من مختلف أنحاء العالم وثقافاته، إلى جانب إبرازهم مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتخليد ذكراه ومناقبه وإسهاماته الإنسانية الداعية لاحترام الآخر، كما تنبثق جهود المركز في هذا المجال من حرصه على مواكبة خطة إمارة أبوظبي 2030 لتطوير المواقع والصروح الدينية كوجهات سياحية ثقافية تترجم الرسالة الحضارية للدولة».

يذكر أن عدد خريجي برنامج «ابن الدار» بلغ منذ إطلاقه 181 خريجاً، بينما بلغ عدد خريجي برنامج «الدليل الثقافي الصغير» 328 خريجاً.

وتتيح البرامج التدريبية لمنتسبيها فرصة التعرف على مآثر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقيمه النبيلة، ومسيرته الزاهرة في بناء الوطن، إلى جانب تعريفهم بالمعمار الإسلامي الفريد المتمثل في تصميم الجامع وجوانب الإبداع في أدق تفاصيله التي انسجمت بتنوعها واختلاف عصورها وتصاميمها في نموذج هندسي بديع، يعبر عن التسامح والتعايش والتقاء الثقافات.

من جانبه، قال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، المتمثلة في استثمار طاقات الأجيال، كونهم ثروة وطنية يستند عليها الوطن في مسيرة التنمية الشاملة، عمد مركز جامع الشيخ زايد الكبير إلى تنظيم البرامج التدريبية، المعنية بهذا المجال، إذ ينظم سنوياً برنامجين تدريبيين هما برنامج «ابن الدار» الذي يستهدف الطلاب والخريجين من المواطنين، وبرنامج «الدليل الثقافي الصغير» الذي يستهدف فئة الناشئة، وذلك ترجمة لاستراتيجية المركز الرامية لتقديم الصورة الحضارية للدولة، كونه منبراً عالمياً للتسامح يقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم وإيمان المركز بأهمية إعداد جيل من أبناء الوطن، يحملون رسالته ويحققون تطلعاته من خلال تقديم النموذج المشرف لابن الإمارات بما جبل عليه من قيم أصيلة وانفتاح حضاري يتيح له التواصل مع الثقافات الأخرى بلغة التسامح والاعتدال».

وأضاف: «مما يدعو للفخر والاعتزاز أن تدريب ملتحقي البرامج التدريبية يتم على أيدي أبناء الوطن من اختصاصيي الجولات الثقافية التابعين للمركز، والحاصلين على مؤهلات في مجال التدريب وفق معايير عالية من الجودة والأداء، كما يفخر المركز بنسبة توطين مهنة اختصاصي الجولات الثقافية التي بلغت 100% في جامع الشيخ زايد الكبير».