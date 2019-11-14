الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان لاستبدال رخص القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً مذكرة تفاهم مع وكالة الشرطة الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن استبدال رخص القيادة الصادرة بين البلدين.

ووقع المذكرة عن جانب الوزارة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعن وكالة الشرطة الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، يونغ وو كون سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة.

يأتي توقيع هذه المذكرة إيماناً من المسؤولين بعمق العلاقات التي تربط بين الدولتين ورغبةً منهما في تسهيل حركة تنقل حاملي رخص القيادة الصادرة من قبل السلطات الرسمية المعنية أثناء الإقامة لمواطني البلدين.

وحضر مراسم التوقيع من وزارة الداخلية، العميد علي محمد الشامسي مدير عام ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية، والعميد محمد راشد كشيم الشامسي مدير عام ديوان وكيل الوزارة وعدد من الضباط بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين في سفارة كوريا الجنوبية لدى الدولة.

وأكد الفريق الشعفار على أهمية التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، باعتبارها شريكاً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تسهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال: إن توقيع هذه المذكرة يؤكد عمق العلاقات الإماراتية - الكورية في العديد من المجالات، خاصة الأمنية، وأن هذه المذكرة هي تكلمه للمذكرة الأمنية التي تم توقيعها عام 2016 بين الجانبين، متمنياً تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين.