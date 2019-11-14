«الجري الأزرق» احتفاء باليوم العالمي للسكري

الشارقة (الاتحاد) تستعد جمعية أصدقاء السكري، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لتنظيم مبادرة «الجري الأزرق»، السباق الأكبر الذي ستحتضنه إمارة الشارقة، السبت المقبل، بمشاركة جماهيرية واسعة، وبالتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة، وذلك كجزء من مبادرة «الدائرة الزرقاء» للتضامن مع مرضى السكري في يومهم العالمي.

ويهدف سباق «الجري الأزرق» الذي سينطلق الساعة التاسعة صباحا من أمام المدينة الجامعية بالشارقة، إلى إيصال رسائل توعوية حول أهمية الجري في الوقاية من مرض السكري.

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