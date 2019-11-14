وكيل «الدفاع» يلتقي وفد «الأمم المتحدة للمرأة»

أبوظبي (وام)

التقى مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس أنيتا بهاتيا مساعدة الأمين العام لإدارة الموارد والاستدامة والشراكات ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، بحضور الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، والوفد المرافق للضيفة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المهمة، منها: جهود وحرص قيادتنا الرشيدة في الاهتمام بدور المرأة الإماراتية وتسخير كافة الإمكانيات لإثبات قدراتها العلمية والعملية في المجالين المدني والعسكري.

وأثنى مطر سالم الظاهري على الجهود المبذولة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز تمثيل دور المرأة العربية في المجال العسكري وعمليات حفظ السلام.

كما ناقش وكيل وزارة الدفاع مع نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سبل التعاون المشترك في مجال تدريب المرأة في قطاع الأمن والسلام، حيث سيتم تنفيذ دورة جديدة من هذا البرنامج في يناير المقبل بمشاركة مجموعة من المتدربات من دول في أفريقيا وآسيا، إلى جانب الدول العربية.

ومن جانبها، أشادت مسؤولة الأمم المتحدة بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرائد في مجال تمكين المرأة في كل القطاعات، ودعمها المتواصل لحقوق المرأة في الحصول على التعليم والمساواة في فرص العمل، مثنية على دور دولة الإمارات المهم في دعم برنامج بناء قدرات المرأة في قطاع الأمن والسلام الذي تنظمه الهيئة الأممية بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الدفاع بالدولة ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة في أبوظبي.