عبدالله آل حامد: الوقاية أسلوب حياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للسكري أن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في سبيل ضمان صحة ورفاه شعبها، ومن يقيم على أرضها وأن الجهود الكبيرة التي تكرس لتعزيز الوقاية ومكافحة انتشار الأمراض، ومن ضمنها السكري هي نتاج لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها.

وأشار معاليه: «وفق استراتيجية واضحة تتخذ من الوقاية محوراً أساسياً لها تعمل أبوظبي على مواصلة الجهود وبوتيرة أعلى من أي وقت مضى لرفع الوعي بسبل الوقاية من مرض السكري، وجعل الوقاية أسلوب حياة لدى كافة أفراد المجتمع في الإمارة، وذلك في الوقت الذي يسلط فيه العالم أجمع الضوء على مرض السكري الذي يعاني منه أكثر من 400 مليون شخص حول العالم وتبلغ نسبة انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الإمارة نحو 17.6% وذلك بحسب آخر الإحصائيات».

وأوضح معاليه: «على الرغم من كونه من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، إلا أن الحياة الصحية هي الركيزة الأساسية لإدارة مرض السكري والحد من مضاعفاته، بل هي درع الأمان للوقاية منه وتقليل فرص الإصابة به».