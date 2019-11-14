مريم بوخطامين (رأس الخيمة) سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس على جبل جيس بـ 8 درجات مئوية صباحاً في رأس الخيمة، كما شهدت الإمارة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وتكون السحب في مناطق متفرقة، الداخلية منها والخارجية والساحلية، وقد أسهم انخفاض درجات الحرارة في جبل جيس برأس الخيمة في تزايد عدد زواره ومرتاديه الذين وثقوا بعدسات هواتفهم النقالة الحالة الجوية أمس.

يذكر أن جبل جيس سجل مع بداية الأسبوع الحالي أقل درجة حرارة على مستوى الدولة منذ 11 شهراً والتي سجلها المركز الوطني للأرصاد الجوية بـ7 درجات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الحرارة في «جيس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.