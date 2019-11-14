دورة تدريبية لقضاة المحكمة التجارية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي، الدورة التنشيطية الثانية والثالثة لقضاة المحكمة التجارية في أبوظبي.

وأكدت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أهمية إقامة هذه الدورات التنشيطية للسادة القضاة ومعاونيهم، لدورها في إثراء الفكر القانوني القضائي من خلال تبادل الآراء والنقاشات حول أهم الممارسات والاشكاليات المتعلقة بالموضوعات المطروحة بورش العمل، ما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتوحيد الرؤى بين القضاة، وصولاً إلى أفضل الممارسات القضائية وتحقيق الريادة لعدالة ناجزة عالمية الجودة.

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