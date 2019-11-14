المري يترأس اجتماع تقييم أداء «التحريات والمباحث الجنائية»

دبي (الاتحاد) ترأس قائد عام شرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء دكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

واستعرض العقيد راشد بن ظبوي الفلاسي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إحصائيات البلاغات المجهولة في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام 2018، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاضاً في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

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