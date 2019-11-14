سارة الأميري: «زمالة لوريال - اليونسكو» مبادرة للاحتفاء بالمرأة

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم برنامج «زمالة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم للشرق الأوسط» في دورته السادسة ست عالمات عربيات رائدات، نجحن في تحقيق اكتشافات وصناعة إنجازات بميادين عملهن في العام 2019. وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج «زمالة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم» العالمي، والذي قام حتى اليوم بتكريم أكثر من 3200 باحثة علمية بارزة منذ انطلاقه قبل 21 عاماً، منهن ثلاث عالمات فزن بجوائز نوبل.

وحظي البرنامج في دورته للعام الجاري بدعم من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في الإمارات، وفي إطار شراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وأقيم حفل توزيع الجوائز أمس الأول. وتسلمت كل من الدكتورة مريم اليماحي من دولة الإمارات، والدكتورة فاطمة المعمري من سلطنة عمان، والدكتورة وفاء عوده الطلحي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة نور الصبيح من الكويت، جائزة مالية قدرها 20 ألف يورو لكل منهن عن فئة الباحثات العلميات لمرحلة ما بعد الدكتوراه.

في ذات الصدد، تسلمت كل من وفاء رمضان من دولة الإمارات، وأسماء العمودي من المملكة العربية السعودية جائزة مالية بقيمة 8000 يورو لكل منهما، ضمن فئة الباحثات من طلاب الدكتوراه، وذلك تقديراً لإسهاماتهما وأبحاثهما العلمية الملهمة. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة أن «زمالة لوريال - اليونسكو من أجل المرأة في العلم لمنطقة الشرق الأوسط» تمثل مبادرة مهمة تحتفي بنجاح المرأة وتعزز قيمة إنجازاتها في مختلف ميادين العلم.

من جانبه، قال ريمي شادابو، المدير الإداري لـ لوريال الشرق الأوسط: «في العام السادس من عمر البرنامج، نعتز بأن نكرم مجموعة متميزة من الباحثات ممن تفانين واجتهدن في سعيهن نحو المعرفة وتطبيقاتها العلمية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: تفخر الجامعة بدعمها لبرنامج «لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم للشرق الأوسط».