تعاون بين «الهلال» ودبي للتأمين

أبوظبي (الاتحاد) وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة دبي للتأمين أمس الأول بمقر الهيئة الرئيس بأبوظبي، اتفاقية تعاون تهدف لتنسيق الجهود المشتركة بين الطرفين لمساعدة عمال الشركات المتعثرة محلياً، وتعمل بنود الاتفاقية على دعم جهود التعاون الإنساني، وتعزيز فرص تحقيق استراتيجية الهلال الأحمر حول المسؤولية المجتمعية، وبغرض مساعدة الضعفاء والمحتاجين المستفيدين من الخدمات الإنسانية التي تقدمها كل من الهيئة ودبي للتأمين.

وقع الاتفاقية راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية بالهلال الأحمر، فيما وقعها عن شركة دبي للتأمين عبداللطيف أبو قورة الرئيس التنفيذي للشركة.

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