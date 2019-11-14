الامارات | «دبي للمستقبل» تناقش توظيف «الفضاء» في تطوير الأمن الغذائي والمائي بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمستقبل» تناقش توظيف «الفضاء» في تطوير الأمن الغذائي والمائي بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي للمستقبل الدورة الأولى لمنتدى «الفضاء على الأرض»، أمس، في منطقة 2071 بأبراج الإمارات في دبي، بهدف مناقشة سبل توظيف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في تطوير قطاعات الأمن الغذائي والمائي في الإمارات.

ويستعرض المنتدى، الذي يعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ويستمر حتى اليوم، أبرز تقنيات الغذاء والمياه في النظم البيئية المقيدة، مثل الفضاء، وإمكان استخدامها في النظم البيئية القاسية على الأرض لمعالجة مشكلات نقص المياه.

كما يستعرض مجموعة من التجارب العلمية يتم تطويرها ضمن «تحدي محمد بن راشد لاستيطان الفضاء»، الذي انطلق العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلفان جمعة بلهول: «نسعى من خلال المنتدى إلى توظيف إنجازات دولة الإمارات في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا، والاستفادة منها في تطوير تطبيقات جديدة ترتقي بأداء قطاعات اقتصادية حيوية أخرى، مثل الغذاء والمياه والطاقة المستدامة».

ويشهد منتدى «الفضاء على الأرض» تنظيم جلستي حوار حول أهمية البحوث العلمية في قطاع الفضاء، ودور الحكومات والشركات في قيادة مستقبل قطاع استكشاف الفضاء، إضافة إلى ست جلسات خاصة لاستعراض ستة مشروعات مبتكرة ضمن «تحدي محمد بن راشد لاستيطان الفضاء»، الذي ينظم بالتعاون مع منصة «جوانا» المبتكرة لتمويل البحث العلمي.

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يقدم الجلسة الأولى ثلاثة علماء من جامعة أريزونا، هم: شون جيلينبيك وجين جياكوميلي وباري بريور، لاستعراض تجربتهم باختبار زراعة الفطر في الدفيئات على سطح كوكب المريخ، من أجل خفض كمية النفايات وتزويد رواد الفضاء بالبروتين عالي الجودة.

وتتحدث الدكتورة جيزيل ديتريل، من جامعة شتوتغارت، في الجلسة الثانية، عن مشروع لتحديد الأبعاد الهندسية لمفاعل حيوي ضوئي لإنتاج الطحالب، قادر على إنتاج الأوكسجين والغذاء، صُمم خصيصاً ليتماشى مع الظروف على سطح القمر والمريخ.

وتستضيف الجلسة الثالثة الدكتور كميل جانياك، من جامعة وروكلو للعلوم والتكنولوجيا، للحديث عن مشروعه حول استخدام مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستحمام، لزراعة النباتات من خلال نظام الزراعة الهوائية. وتستضيف الجلسة الرابعة العالمَين تارا كريمي وموجي كريمي، من مصنع «سيمفيتا»، لاستعراض مشروع تصميم نماذج أولية لتقنية تحاكي التمثيل الضوئي، أي العملية التي تحول النباتات من خلالها ثاني أكسيد الكربون والمياه إلى أوكسجين وغلوكوز.

أهداف المنتدى

يسعى المنتدى إلى توحيد الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في الإمارات، والإسهام في بناء اقتصادها القائم على المعرفة، وتعزيز مكانتها العالمية مركزاً للبحث العلمي واستقطاب المواهب، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسة المتعلقة بأبحاث الفضاء، وفرص التمويل وتطوير قطاع التعليم.