الامارات | «الإعلام الإسعافي» يوصي بتوطين المهن الإسعافية وزيادة وعي المجتمع بأثرها

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الإسعافي» يوصي بتوطين المهن الإسعافية وزيادة وعي المجتمع بأثرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى منتدى الإعلام الإسعافي، الذي نظمته مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تحت شعار «المُسعِف الإماراتي»، بالتكامل الإعلامي والميداني بين المؤسسات الإسعافية في الدولة، وأهمية وضع مجموعة من الشروط والضوابط والمعايير الفنية الخاصة بالإعلام الصحي، وكذلك وضع معايير عملية للإعلام التوعوي، وضرورة تعزيز صورة المسعف الإماراتي المتميز في وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة إسهام الإعلام في دعم المؤسسات الإسعافية، وكذلك تطوير المبادرات المعنية برفع الوعي الإسعافي لدى الجمهور، وإيجاد آليات عمل تسهم في توصيل الرسائل التوعوية غير المباشرة لتحقيق هذا الهدف من خلال الأعمال الفنية والأدبية والتلفزيونية والدرامية.

كما أوصى بتوطين المهن الإسعافية، وزيادة وعي المجتمع بأثرها وقيمتها، والعمل على تطوير التعاون بين المؤسسات الإسعافية المختلفة في دولة الإمارات، لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في الحفاظ على سلامة كل من يعيش على أرض الدولة.

كما ناقش المنتدى أهم القضايا والتحديات ذات الصلة بالإعلام الإسعافي، ودوره في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات، وأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التوعية والتثقيف الصحي.

واقترح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، تخصيص يوم 13 نوفمبر من كل عام ليكون يوم المسعف الإماراتي، ويتم الاحتفال به سنوياً من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإسعاف الوطني، وشرطة أبوظبي تحت عنوان «إسعاف واحد.. فريق واحد».

وتضمّن المنتدى جلسة تناولت دور الإعلام في أوقات الكوارث والأزمات والمواقف الطارئة.

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وخصص منتدى الإعلام الإسعافي إحدى جلساته لاستعراض مراحل تأسيس الإسعاف في إمارة دبي، والتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع على مستوى الدولة، وإقبال الشباب على المهن الإسعافية، تحدث خلالها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد الهاجري ونائب مدير إدارة الإسعاف في شرطة أبوظبي، المقدم الدكتورة ميثاء الدرعي.

وكان أهمية الإعلام الصحي التوعوي وكيفية الحصول على المعلومات الصحية الموثوقة، والتحديات التي تواجه الإعلام الصحي، موضوع الجلسة التي تحدث فيها رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الدكتور سيف درويش، وأخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة ندى الملا، والمستشار في الإعلام الطبي، الدكتور بسام درويش.

أما الجلسة التي شارك فيها مدير التحرير للشؤون المحلية في صحيفة «البيان»، طالب شاهين، ورئيس قسم المحليات في صحيفة «الإمارات اليوم»، أحمد هاشم عاشور، ورئيس قسم المحليات في صحيفة «الرؤية»، فهد الأميري، فقد تناولت منظور الإعلام للخدمات الإسعافية، وتفاعل المسؤولين في المجال الإسعافي مع وسائل الإعلام، ودور الإعلام في دعم المؤسسات الإسعافية.

اقتراح بتخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالمُسعِف الإماراتي.



المنتدى أكد ضرورة تعزيز صورة المسعف الإماراتي المتميز في وسائل الإعلام.