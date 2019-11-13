"القوات المسلحة": استشهاد العريف/1 طارق حسين البلوشي خلال أداء واجبه الوطني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته و أن يتغمده بواسع رحمته.

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