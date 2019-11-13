«الداخلية» تكرم القيادات والإدارات الحاصلة على الجودة

أبوظبي (الاتحاد) كرّم الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية صباح أمس القطاعات والقيادات الشرطية والإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية والحاصلة على مواصفات الجودة، خلال احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للجودة الذي نظمته إدارة الجودة التابعة للإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة.

حضر الحفل اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار القادة والمديرين العامين والضباط وصف الضباط والمدنيين والعنصر النسائي من مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وألقى العقيد الدكتور راشد الذخري نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، كلمة في بداية الحفل، أكد خلالها أن مفهوم الجودة والتميز أصبح لدى وزارة الداخلية، والكثير من الهيئات والمؤسسات واقعاً ملموساً تكرس من خلاله العمل على تطبيق كافة المواصفات والمقاييس «المحلية والعالمية» والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات إلى أعلى المستويات والتي بتطبيقها تمنح الهيئات والمؤسسات شهادات عليا.

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