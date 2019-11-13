أكبر ماراثون للمشي في الإمارات ينطلق الجمعة على «حلبة ياس»

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ينظم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية يوم بعد غدٍ الجمعة الدورة الثالثة عشرة لأكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات «امش 2019».

وتهدف الفعالية التي ستقام في حلبة مرسى ياس بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، إلى إيصال رسالة توعية عامة حول أهمية الأنشطة الرياضية وخيارات نمط الحياة الصحي في إدارة مرض السكري والوقاية منه ومن غيره من الأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني.

وأوضح لورانس باتريك الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن ماراثون «امش 2019»، يرفع هذا العام شعار «المشي مجرد بداية»، حيث تهدف الفعالية باعتبارها حدثاً مجتمعياً جماعياً وشاملاً، إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة وأنماط الحياة الصحية في الوقاية من مرض السكري وإدارته، إلى جانب التأكيد على أهمية النهج الموحد في رحلة الوقاية من مرض السكري وعلاجه.

وإلى جانب المشي لمسافة 5 كيلومترات حول حلبة مرسى ياس، سيكون المشاركون في الماراثون على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية، إضافة إلى عروض طبخ لتعليم المشاركين كيفية إعداد الأغذية الصحية، فضلاً عن فنون وحرف يدوية للأطفال.

من جانبه، قال مطر سعيد النعيمي، مدير مركز أبوظبي للصحة العامة: «يسعدنا توحيد جهودنا مرة أخرى مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لتنظيم دورة جديدة واستثنائية من ماراثون (امش)، الحدث الذي دأبنا على دعمه والمشاركة فيه على مدار السنوات الماضية لما لها من دور محوري في تعزيز وعي أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة، بما يتماشى مع التزامنا وجهودنا المبذولة لتحقيق رؤيتنا أبوظبي مجتمع معافى».

وأكد سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع أن ماراثون «امش 2019» يساهم في تجسيد العديد من قيم الانسجام والاندماج بين أفراد المجتمع، إذ تعد هذه الأحداث والفعاليات فرصة للالتقاء بين مختلف شرائح المجتمع.