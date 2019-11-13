جاكرتا (وام) التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا -كلاً على حدة- معالي الفريق «م» لهوت بانجانتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، والفريق أول هادي تاجانتو القائد العام للجيش الوطني الإندونيسي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً لإندونيسيا الصديقة.

وبحث معاليه والمسؤولان الإندونيسيان خلال اللقاءين علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا الصديقة خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يلتقي مسؤولين إندونيسيين في جاكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.