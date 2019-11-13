«إسعاف دبي» تنظم ملتقى الأديان

دبي (الاتحاد) نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وضمن فعاليات أسبوع التسامح، ملتقى الأديان، بحضور ممثلين عنها في الإمارات، وبرعاية وحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي، وكبار مسؤولي المؤسسة. جاء تنظيم الملتقى بهدف تعزيز قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتعايش مع جميع الأديان والقوميات والجنسيات، خاصة أن الإمارات تضم ما يربو على 200 جنسية، يتعايشون في أمن وسلام ومحبة.

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