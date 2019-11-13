الامارات | الرئيس المصري يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة تستغرق يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

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ورافقت الطائرة التي تقل فخامة الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الدولة طائرات حربية إماراتية ترحيبا بضيف البلاد.

وخلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة ..رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس المصري وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.



