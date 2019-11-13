الامارات | بالفيديو ..شرطة دبي تحمي أطفال القرية العالمية بـ «الأسورة الذكية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة دبي مبادرة الأسورة الذكية لتوفير الحماية اللازمة للأطفال رواد القرية العالمية، بحسب مصدر أمني، أفاد بأنه بمجرد دخول الطفل من البوابة مع ذويه، يتم تزويده بسوار خفيف، وفي حالة ضياع الطفل، يساعد السوار الذكي على تحديد مكانه، من خلال شاشة غرفة العمليات بالقرية خلال دقائق، ثم تكليف شرطي بجلبه لذويه، مؤكداً أن السوار الذكي من شأنه أن يعزز الأمن والسعادة لرواد القرية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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