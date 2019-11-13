الامارات | امرأة تحاول تمرير المتقدمين لاختبارات القيادة بالرشوة

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تحاول تمرير المتقدمين لاختبارات القيادة بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة امرأة أسيوية (35 عاماً) قدمت رشوة إلى فاحص بقسم ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حتى ينجح متقدمين للحصول على رخصة مقابل 2000 درهم لكل شخص.



وقال الفاحص في تحقيقات النيابة العامة، إنه لا يعرف المتهمة إلا من خلال الواقعة، إذ فوجئ برسالة منها عبر تطبيق «واتس آب»، فسألها عن مصدر حصولها على رقمه فأخبرته بأنه سبق وأن منحها إياه، فسايرها لمعرفة ماذا تريد منها، ثم التقى بها بناء على طلبها في أحد المقاهي، وهناك أخبرته بأنها قادرة على توفير دخل شهري له يتراوح من 30 إلى 50 ألف درهم مقابل تمرير أشخاص من فحص المركبات الخفيفة بنجاح وفي سرية تامة، فرفض عرضها لكنها طلبت منه التفكير مجدداً وأكدت له أنها تتعامل مع فاحصين آخرين.



وأضاف أنه راجع مسؤوله المباشر الذي طلب منه مماطلتها ومعرفة الموظفين الذين تتعامل معهم، فتحدث معها وحاول معرفة الأسماء لكنها خافت منه وقطعت علاقتها به.



وبعد فترة راسلته مجدداً وسألته ما إذا كان فكر في عرضها فأخبرها بأنه مصر على موقفه، وراض براتبه الشهري، ثم صور المحادثات وأرسلها إلى مسؤوله الذي أحالها إلى القسم المختص في الهيئة، ومنه تم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي التي طلبت منه مماطلة المرأة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل الحوار، الذي سيدور بينهما لكنها رفضت الحديث في الهاتف، وأصرت على لقائه في مركز تجاري فتم تزويده بجهاز تسجيل، والتقى بها واتفقت معه على منحه 2000 درهم لكل شخص يقوم بتمريره،وحاولت التصرف بحذر فسلمته المبلغ أثناء سيرهما معاً، فأعطى الإشارة المطلوبة وتم القبض عليها.