الامارات | محمد بن راشد يكرم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها « كرمنا اليوم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة ... من بين أكثر من ١٣ مليون طالب وطالبة فازت هديل أنور من السودان .. سودان المحبة والثقافة بالمركز الأول .. ألف مبروك لشعب السودان .. ورسالتي لهم بأن مستقبلهم مشرق وجميل بأجيالهم المطلعة المتعلمة المثابرة» .



ومن بين ٦٧ ألف مدرسة فازت بالمركز الأول مدرسة الإمام النووي من الشقيقة السعودية ... مهد النور والمعرفة ... ألف مبروك للمدرسة وطلابها وأهلهم بهذا التفوق في الاستجابة لأول رسالة من السماء .. كلمة إقرأ.. ورسالة إقرأ ..



ومن بين ٩٩ ألف مشرف قراءة في التحدي فازت المبدعة والمتميزة أميرة نجيب من مصر الشقيقة ... مصر التي تشكل أكبر عدد من المشاركين سنويا في مسابقة تحدي القراءة .. حفظ الله شباب مصر .. وطلابها ..ومن الدول الغير عربية المشاركة فاز الطالب محمود بلال من السويد ... تحية لكل من اجتهد وحافظ على لغته العربية .. لغة القرآن الخالدة أينما كان ..