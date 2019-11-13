الامارات | شرطة الشارقة تلقي القبض على آسيوي تسبّب في وفاة آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تلقي القبض على آسيوي تسبّب في وفاة آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط الشخص المتسبب في حادث الدهس الذي وقع على الشارع الصناعي الخامس بمدينة الشارقة، مساء الاثنين الماضي، في أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث الذي أدى لوفاة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، يبلغ من العمر 29 عاماً، بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير.



وتفصيلاً، قال الرائد محمد راشد الشحي، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة الشارقة: «تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنين الماضي، بتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على الشارع الصناعي الخامس بمدينة الشارقة، وفرار قائد المركبة المتسببة من موقع الحادث، وعلى الفور هرعت الدوريات المختصة التابعة لمركز الاختصاص، والإسعاف الوطني، بجانب محققين من قسم المباحث والضبط المروري لموقع الحادث، وباشروا عملهم على الفور، بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى القاسمي».

Advertisements



وأضاف: «لم يتوصل فريق المباحث والضبط المروري لأي تفاصيل أو بيانات عن المركبة المتسببة في الحادث من الأشخاص الموجودين بموقع الحادث، سوى بعض القطع المتناثرة من المركبة المتسببة بالحادث، إضافة لمراجعة غرفة العمليات، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث، والتي أظهرت تفاصيل المركبة المتسببة، وعلى ضوء تلك المعطيات كثف فريق العمل بقسم الضبط المروري من جهودهم حتى تمكنوا من التعرف والوصول لقائد المركبة بعد وقت وجيز، والذي تبين خلال التحقيقات المبدئية أنه من الجنسية الآسيوية، ويبلغ من العمر 47 عاماً، وأنه فر من مكان الحادث، وذهب بسيارته إلى إحدى الورش المتخصصة لإخفاء آثار الحادث دون الحصول على إذن تصليح من سلطة الترخيص، كما أن خبرة رجال الضبط المروري الطويلة في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث ساعدت بشكل كبير على سرعة التعرف الى المتسبب في الحادث وضبطه، وبعد التحقيق معه تم تحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه».



وحث رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة الشارقة، قائدي المركبات على الالتزام بقوانين السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق، والانتباه أثناء القيادة لأماكن عبور المشاة، وعدم الهروب من المكان في حال التسبب في أي حادث (لا قدّر الله)، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.