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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 13 نوفمبر 2019

بالصور| نظرة على أسبوع دبي للتصميم

انطلقت النسخة الخامسة من اسبوع دبي للتصميم في 11 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر، وهو يعد بمثابة مهرجان ابداعي ضخم ومن أهم فعاليات التصميم على مستوى العالم العربي. تقام فعاليات اسبوع دبي للتصميم 2019 في حي دبي للتصميم والذي يعتبر واحد من أكثر مناطق دبي تجدد.

لهذا العام تم اختيار الهوية التصميمية لدولة الإمارات من خلال تضافر عدد كبير من الجهود المحلية والعالمية لتحقيق ذلك. من خلال اسبوع التصميم يمكن الاستفادة من البرنامج المجاني الذي يعد واحد من أهم فرص التقاء العاملين في المجال الابداعي. كما يقدم عدد كبير من الفعاليات التي تصل إلى 230 فعالية في مختلف المجالات مثل: الهندسة المعمارية، الوسائط المتعددة، تصميم المنتجات، تصميم الأثاث، الديكورات الداخلية والتصميم الجرافيكي وغيرها.

وفيما يلي نظرة على جانب من فعاليات أسبوع دبي للتصميم من خلال صور نشرتها صحيفة ذا ناشيونال: