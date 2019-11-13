كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة من طيران الإمارات لتوجيه المسافرين في المطار

أطلقت طيران الإمارات ميزة جديدة على تطبيقها يسمى خرائط المطار سيتيح للعملاء التنقل بسهولة عبر المطار.

ويمكن للميزة اكتشاف موقع المستخدم عبر Bluetooth و wifi وتوفير التنقل من نقطة إلى نقطة عبر جميع نقاط اللمس في المطار، بما في ذلك مكاتب تسجيل الوصول أو صالات طيران الإمارات أو المتاجر أو المطاعم أو أجهزة الصراف الآلي في المطار.

ويحتوي تطبيق طيران الإمارات المدعوم بـ 19 لغة على 1.5 مليون مستخدم نشط كل شهر، ويسمح للعملاء بالبحث وحجز وإدارة رحلاتهم وكذلك حسابات طيران سكاي واردز الخاصة بهم.

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وترسم الميزة الجديدة خريطة المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وتشمل أيضًا المطارات الرئيسية في شبكة طيران الإمارات مثل لندن هيثرو ولندن جاتويك ومطار هونج كونج الدولي.

وقالت شركة الطيران في بيان إن حوالي 90 مليون مسافر يعبرون مطار دبي الدولي كل عام، وتم تقديم تقنية تحديد الطريق لتوفير الراحة وتجربة عملاء على مستوى عالمي في كل نقطة من رحلة طيران الإمارات، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

تطبيق طيران الإمارات مجاني للتنزيل على أجهزة iOS أو Android.