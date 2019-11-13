كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مدرسة في الإمارات تطبق سياسية الأبواب المفتوحة لأولياء الأمور

عندما افتتحت مدرسة جيمس كامبريدج الدولية الخاصة بالشارقة في سبتمبر 2019، كانت مديرتها مصممة على تهيئة بيئة توفر أفضل المعايير لكل من الطلاب وأولياء الأمور.

وتقول ألبى هويزر المديرة التنفيذية للمدرسة “عندما بدأنا المدرسة، جلسنا معًا وفكرنا، ما هو الأفضل لأولياء الأمور والطلاب؟ الكثير من المدارس تقوم بعمل رسائل إخبارية أسبوعية ورسائل بريد إلكتروني ووسائط اجتماعية، لكن ما الذي يمكننا فعله بطريقة مختلفة وفريدة؟”

وتضيف “لقد بدأنا بسياسة الباب المفتوح. كل يوم ثلاثاء، جميع أولياء الأمور مدعوون للانضمام إلينا بعد المدرسة، والتوجه إلى الفصول الدراسية وإلقاء نظرة على ما قام به المعلمون والطلاب خلال الأسبوع. حيث نوفر لهم فرصة متابعة تطور أبناءهم ومشاركة واختبار جميع الأشياء الجيدة التي حدثت في الفصل. ”

إن سياسة المدرسة المتمثلة في اتباع نهج كلي في التدريس، وكذلك تعزيز علاقة وثيقة بين أولياء الأمور والموظفين تؤتي ثمارها بالفعل، بحسب غلف نيوز.

وتقول شيماء محمد عطية ضيف وهي إحدى أولياء الأمور “أنا سعيدة جدًا بتقدم طفلي حيث يساعدنا المعلمون والموظفون عندما نحتاج إليهم. في بداية العام، كان هناك الكثير من الواجبات المنزلية وكان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا لأنه كان العام الأول لطفلي في GEMS. عندما ذهبنا إلى الإدارة، استمعوا إلينا، وقاموا بتعديل الواجبات المنزلية وجعلوها مناسبة لطفلي “.

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مصطفى محمد مخلوف محمد مسرور بنفس القدر بسياسة المدرسة المفتوحة “كل يوم ثلاثاء لدينا القدرة على الذهاب ومقابلة المعلمين مباشرة وإثارة أي قلق أو مناقشة أي تقدم. ثانياً، لدينا تطبيق يسمى ClassDojo، حيث يمكنك رؤية صور لما يفعله ابنك ويمكنك التواصل مع المعلم مباشرة. ”

وتوافق معلمة رياض الأطفال هانا مكاليستار على أن العلاقة الوثيقة بين الموظفين وأولياء الأمور هي جانب هام من جوانب نجاح المدرسة “في هذه المدرسة، العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسين مفتوحة وصادقة للغاية. لدينا علاقة إيجابية مع أولياء الأمور ومن أجل تحقيق ذلك، لدينا اتصال مستمر معهم”.

ويمتد هذا الانفتاح إلى تعاون المدرسة مع تلفزيون WeTel في الشارقة، حيث أنشأت المدرسة استوديو تلفزيوني في الموقع، حيث يمكن لأولياء الأمور ضبط ومراجعة مهارات على قناة اتصالات. وتتيح المبادرة للتلاميذ تحسين مهارات الاتصال الخاصة بهم وتوفر لهم نوع الخبرة العملية التي يمكنهم استخدامها لاحقًا في مكان العمل.

ولدى GEMS عقود من الخبرة في تزويد التلاميذ بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح، لكن السيدة هويزر تعتقد أن التدريس يجب أن يتعدى مجرد اتباع منهج دراسي.”نعتقد أن تدريس المناهج الوطنية في إنجلترا ليس فقط كافياً للتأكد من أن الطفل مستعد للحياة هناك. نحن نؤمن بأن كل طفل مميز ويجب أن يكون كل طفل محبوبًا ويعتني به، وبالتالي نتكيف مع تعليمنا – ليس فقط لتدريس خطط العمل وتوقعات المنهج ولكن أيضًا اتباع هذا النهج حيث يشعر كل طفل بهذه الخصوصية. ”

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gemscambridgeschool-sharjah.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو الاتصال على الهاتف: 065024800