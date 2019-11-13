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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 13 نوفمبر 2019

بالصور| فيلا في دبي بسعر 24 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا فاخرة في نخلة جميرا بدبي يصل سعرها إلى 24 مليون درهم.

وتضم الفيلا خمس غرف نوم ذات سمات فريدة من نوعها بما في ذلك نظرة مستوحاة من آسيا مع ميزات الخيزران. وهناك غرفة عائلية في الطابق العلوي مزينة بصورة حمار وحشي عملاقة على الجدار.

ويحتوي الطابق الأرضي على غرفة معيشة ذات مخطط مفتوح وهي دافئة وعائلية في جميع الأنحاء، في حين أن الغرف في الطابق العلوي أكثر عصرية.

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وكما تتوقعون في عقار يزيد سعره عن 20 مليون درهم على جزيرة النخلة، تمتد الفيلا على قطعة أرض كبيرة مع بركة سباحة وشرفة وسلالم وصولاً إلى شاطئ خاص.

ويمكنك مشاهدة المياه من معظم النقاط المتميزة في الجزء الخلفي من الفيلا، حيث تسمح لك بمشاهدة القوارب في المرسى على خلفية جذع النخلة.