«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع «العلم نور»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على العرض المقدم من مجلس الشارقة للتعليم حول مشروع «العلم نور» والذي انطلق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في العام 2016.

وأوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن المشروع يهدف إلى معالجة حالات فئات غير المتعلمين من المواطنين من الفئة العمرية 20 فما فوق، والناتجة عن تعداد سكان الشارقة 2015، مبيناً نسب الإقبال على المشروع التعليمي، مما تطلب زيادة المراكز التي بلغ عددها 7 مراكز في مدن ومناطق الإمارة.

وأشار إلى مجموعة من نتائج ومخرجات المشروع الذي وصلت فيه القدرة على الكتابة لدى الدارسات إلى نسبة 89‎‎% والقراءة إلى نسبة 78‎‎%، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف في مجموعة من المجالات الصحية والاجتماعية وأساسيات الرياضيات، واختتم رئيس مجلس الشارقة للتعليم العرض بجملة من التوصيات التي اعتمدها المجلس.

وأصدر المجلس القرار رقم (38) لسنة 2019 بشأن تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة، وبحسب القرار تصنف المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير المحددة في الأدلة المرافقة للقرار، وهي دليل معايير تصنيف الفنادق، ودليل معايير تصنيف الشقق الفندقية.

وتضمن القرار مجموعة من المواد والبنود التي تنظم تصنيف المنشآت الفندقية والآليات المتبعة في تصنيفها، بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على مخالفة بنود القرار.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة واتخذ حيالها القرارات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.