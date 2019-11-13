إرجاء الحكم على خليجي ضرب زوجته

إيهاب الرفاعي (الظفرة) أرجأت محكمة جنايات الظفرة، برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد الحكم على شخص خليجي اتهمته زوجته بالشروع في قتلها وضربها وإحداث إصابات بها إلى جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام زوجه لزوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها تتعدى 20 يوماً، وذلك بعد تعاطيه مواد مخدرة، واتهمته بمحاولة الشروع في قتلها، وبناء عليه ألقت الشرطة القبض على الزوج، وقدمته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وأنكر الاتهامات الموجه إليه، مؤكدا أن هذه الاتهامات كيدية لوجود خلافات زوجية سابقة.

ودفع محامي المتهم ببطلان محضر الاستدلال لاستفاضته في استجواب المتهم بشكل تفصيلي، كما دفع ببطلان إجراءات أخذ العينة التي تمت من دون إذن كتابي من النيابة العامة مما يجعل كافة النتائج التابعة لها باطلة ودفع بعدم الاعتداد بالتقرير الطبي كون التقرير هو دليل إصابة وليس دليل إدانة للمتهم، وطالب ببراءة موكله.

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