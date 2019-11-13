ماجد بن سعود بن راشد المعلا يستقبل سفير التشيك

أم القيوين (وام)

استقبل الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة الذي قام بزيارة موقع الدور الأثري بأم القيوين، أحد أهم المواقع الأثرية في الإمارات بشكل خاص ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، وذلك لتعدد فترات الاستيطان البشري في الموقع والتي يعود أقدمها للألف الثالث قبل الميلاد، واستمرت حتى منتصف القرن الثالث الميلادي.

كما قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، يرافقه بيري سلافيك، وعلياء محمد الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار، بتفقد معبد «إله الشمس» أو معبد الدور الأثري، المعبد الوحيد الذي يعود تاريخه إلى القرن الأول الميلادي، والذي تم وصفه بأنه معبد الإله السامي «شمس»، استناداً للحوض الحجري المكتشف فيه، وهو حوض مستطيل الشكل يوجد عليه تسعة أسطر من اللغة الآرامية من بين الكلمات يظهر اسم «شمس» باللغة الآرامية، ومن الاسم تم الافتراض أن المعبد كان مكرساً لعبادة إله الشمس.

واستمع السفير التشيكي، خلال الزيارة، لشرح مفصل من المسؤولين عن الاكتشافات والقطع الأثرية بمنطقة الدور التي عثر عليها فريق العمل الخاص بدائرة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.