وفد «أوقاف دبي» يطلع على تجربة السعودية

دبي (الاتحاد) زار وفد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، مؤخراً، عدة جهات في المملكة العربية السعودية شملت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والهيئة العامة للأوقاف في الرياض، ومؤسسة العنود الخيرية، وأوقاف نورة الملاحي، لبحث آفاق التعاون المشترك في إثمار الوقف والابتكار فيه لتحقيق عوائد تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتعزيز تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات.

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