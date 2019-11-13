«كوني ملكة» تفتح نوافذ الأمل للأرامل في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ورشة علاجية تفاعلية بعنوان «كوني ملكة» لأمهات الأيتام المنتسبات للمؤسسة، ضمن مساعيها للمحافظة على صحة أوصياء المؤسسة النفسية. واستهدفت الورشة أمهات الأيتام ممن يعانين ضغوطاً نفسية وأمراضاً مستعصية في سبيل إمدادهن بأساليب التعامل الناجح مع الظروف المحيطة بهن لتجاوز التحديات المستمرة التي يواجهنها، وبث روح الأمل والثقة في نفوسهن.

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