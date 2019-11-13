براءة آسيويين من تهمة غسيل الأموال

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أيدت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة ببراءة آسيويين من تهمة غسيل الأموال، وبحسب وقائع القضية التي رفعها أحد البنوك ضد الشركة التي كان يديرها المتهمان والخاصة بمعدل الدوران الفعلي للحساب، والذي لاحظ البنك أنه لا يتناسب مع معدل الدوران المتوقع في حسابها، والمقدر بـ 50 مليون درهم.

وتعود تفاصيل القضية لتقرير تلقته وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالبنك المركزي من قبل أحد البنوك رصد معدلاً كبيراً لدوران رأس المال، والذي ارتفع لمبلغ 680 مليون درهم، وهو مبلغ لا يتناسب مع نشاط الشركة، التي تبين أنها تلقت مبلغ 410 ملايين درهم من شركات خارج الدولة.

وأوضح المحامي خالد الغواص وكيل المدعى عليه، أن المحكمة انتهت لبراءة المتهمين لعدم وجود قرائن الإدانة، وعدم ثبوت الشبهة في تحصيل هذه المبالغ في حسابات الشركة، وأنها ناتجة عن استثمارات، وقال: إن القضية مرت بعدد من مراحل التقاضي جرى خلالها الاستعانة بمكتب الخبراء بدائرة المحاكم في رأس الخيمة، والذي أصدر تقريره في القضية قبل النطق بالحكم وتأييده من قبل محكمة الاستئناف.