«التقنية العليا»: تعيين 103 إداريين في 2019

دبي (الاتحاد)

وظّفت كليات التقنية العليا 103 من الكوادر المواطنة خلال العام 2019 ممن تم استقطابهم من ذوي الخبرات والخريجين الجدد ليساهموا بجهودهم وأفكارهم الإبداعية في دعم مسيرة هذه المؤسسة التعليمية. وقد ارتفعت نسبة التوطين على مستوى التوظيف في الجانب الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الكليات إلى أكثر من 61%. وأوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، خلال فعاليات «ملتقى التوطين لموظفي الكليات»، أن كليات التقنية العليا تلعب دوراً مهماً في تحقيق ما يسمى «توطين الاقتصاد» لكونها تخرج سنوياً ما يقارب الخمسة آلاف خريج وخريجة لترفد بهم سوق العمل في مختلف المجالات الحيوية المهمة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الكليات حريصة على استقطاب الكفاءات، سواء من الخبرات المواطنة العاملة، أو من الخريجين الجدد ممن يمتلكون المهارات ويحتاجون للفرصة للعمل والإبداع، مشيراً إلى أن تعيين 103 من المواطنين والمواطنات في مواقع ضمن المنظومة الإدارية للكليات، يمثل هدفاً استراتيجياً في ظل أن التوطين هو أولوية، وكل من تم تعيينهم لديهم الآن المجال لاستثمار مهاراتهم وكافة الفرص المتاحة ليكونوا في مواقع قيادية، ويشاركوا الكليات في تحقيق خطة «الجيل الرابع» التي تأتي وفق رؤى القيادة الحكيمة، والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية تشمل تخريج شركات ورواد أعمال وإعداد قادة فنيين في تخصصاتهم، وتوفير فرص تعليم للجميع.