رفض طعن شركة على غرامة 140 ألف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة نقض أبوظبي برفض طعن شركة على حكم استئنافي قضى بتغريمها 140 ألف درهم لمصلحة عامل سقط خلال أداء عمله، وذلك بسبب مخالفتها لأصول الوظيفة المكلفة بها وعدم توفيرها وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه، ما أدى إلى سقوطه أرضاً أثناء تأديته لعمله.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشركة أنها تسببت بخطئها في إصابة المجنى عليه، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول وظيفتها لعدم توفيرها وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من أخطار العمل، الأمر الذي أدى إلى سقوطه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها وفقاً

لقانون العقوبات المعدل وقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 المعدل والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1982.

وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة، وعليه قضت المحكمة حضورياً بمعاقبتها بالغرامة 10 آلاف درهم، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الشركة، فطعنت على الحكم ظناً منها بوجود قصور في الحكم، وعليه تم تحويل القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة المستأنفة، بتأدية 140 ألف درهم كتعويض للمجني عليه كتعويض له عما أصابه من أضرار وتأييده، فيما عدا ذلك، فعارضت الشركة الحكم وطعنت عليه.

وقضت محكمة المعارضة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدم مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إليه وسدد مبلغ التأمين وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها إلى رفض الطعن.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات الحكم أن لمحكمة الموضوع الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وأشارت إلى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يضر أحدا، وكان الحكم قد قضى بعقوبة الشركة على الحكم الصادر بحقها صحيحاً وبتعويض المجني عليه عما لحق به من أذى.