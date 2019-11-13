قرقاش: الاستثمار الأهم للإمارات في مواطنيها

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»: «حاضرا حفل التخرج السنوي لأكاديمية الامارات الدبلوماسية تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، صرح علمي يؤهل سلكنا الدبلوماسي والذي ينقل رسالتنا إلى العالم، ويبقى الاستثمار الأهم للإمارات في مواطنيها فهم ثروتنا الحقيقية».

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