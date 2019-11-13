سرقوا أجهزة الدفع الآلي وتقاسموا النقود في المزرعة

دبي (الاتحاد) قضت محكمة جنايات دبي بحبس عصابة مكونة من 5 أشخاص من جنسية آسيوية 6 أشهر، مقروناً بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، حيث أدانتهم بسرقة ماكينات تسديد المبالغ المالية الخاصة بفواتير شركات الاتصالات (أجهزة الدفع الآلي).

وكانت العصابة قد لجأت إلى فكرة جهنمية لتنفيذ عمليات سرقة غير مألوفة، حيث تخصص أفراد العصابة بسرقة أجهزة الدفع الآلي واستمرت في عدة عمليات حتى سقطت في قبضة شرطة دبي التي أحالت التشكيل العصابي المكون من 5 أفراد إلى النيابة، وبدورها أحالتهم إلى محكمة الجنايات لتورطهم بسرقة جهاز دفع آلي بأن قاموا بقطع سلسلة ربط الجهاز بوساطة مقص حديدي وتحميله على سيارة والهروب به إلى مزرعة في إمارة مجاورة، وتقاسموا المبلغ الذي بداخله نحو 3000 درهم.

ووفق محضر استدلالات الشرطة، أفاد شاهد إثبات والذي يعمل مديراً في متجر بأنه صباح الواقعة تلقى اتصالاً من أحد العاملين لديه يفيد بأن جهاز الدفع الآلي الموجود أمام المتجر قد سرق من قبل أشخاص مجهولين، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة الخاصة بالمتجر تبين أن المتهمين الذين قاموا بالسرقة استخدموا سيارة لنقل الجهاز إلا أن ملامحهم لم تكن واضحة، فتم إبلاغ الشرطة.

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