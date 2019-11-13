2059 اتصالاً بشرطة رأس الخيمة خلال تقلبات الطقس

رأس الخيمة (الاتحاد) تلقت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة 2059 اتصالاً هاتفياً خلال فترة تقلبات الطقس، وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتعاون أفراد الجمهور مع الشرطة خلال فترة هطول الأمطار في اليومين الماضيين، حيث شهدت الإمارة هطول أمطار غزيرة، الأمر الذي دعا شرطة رأس الخيمة، إلى رفع مستوى الجاهزية والإعلان عن الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ.

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