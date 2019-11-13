جامعة الإمارات تنظم «الذكاء الاصطناعي والعدالة»

العين (الاتحاد) انطلقت أمس، أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة الذي يأتي هذا العام بعنوان «الذكاء الاصطناعي والعدالة فرص وتحديات»، بحضور معالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة- وعدد من المستشارين والقضاة ورجال القانون والباحثين من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأكد معالي سعيد غباش، في كلمته، أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة وواقعاً يحظى بتطبيقات عدة تحاكي الذكاء البشري، وتتفوق عليه أحياناً، ما يثير العديد من التحديات فيما يتعلق بملاءمتها، خاصة في مجال التشريعات والقانون.

وناقشت جلسات اليوم الأول للمؤتمر عدداً من المواضيع المهمة مثل: الإشكاليات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي قدمها الدكتور جيمس أنايا عميد كلية الحقوق بجامعة كولورادو، كما ناقش الدكتور محمد الحمادي من كلية القانون بجامعة الإمارات نظرية القانون ومبادئ التشريع في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما استعرض المشاركون عدداً من البحوث المتنوعة مثل: العدالة المستقبلية، والقانون في زمن اللامستحيل، ونظرة قانونية حول شركات الذكاء الاصطناعي.

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