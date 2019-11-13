منصور بن زايد: الاجتماع العربي للقيادات الشابة 10 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، انعقاد النسخة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي ينظمه المركز في أبوظبي يومي 10 و11 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية الإقليمية والدولية، وبمشاركة نخبة من القيادات العربية الشابة وصناع القرار ووزراء الشباب العرب، وممثلي المؤسسات الدولية.

ودعا سموه العاملين كافة في قطاع الشباب في العالم العربي لرسم خريطة طريق وأجندة عمل مشترك بالاستفادة من حضور نخبة من قيادات الصف الأول والثاني والثالث من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية، ليكون الاجتماع الذي ينظمه مركز الشباب العربي بمثابة مظلة جامعة للقاءات وجلسات تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك، وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والتطلعات، وتقديم الحلول لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة، والتفكير والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة، والمساهمة في بناء الإنسان والأوطان والتنمية بإحسان.

ووجّه سموه فريق مركز الشباب العربي بالتواصل مع قيادات العمل الشبابي في مختلف أرجاء الوطن العربي، وتوجيه الدعوات وبناء الشراكات، وليعرض الاجتماع ضمن برنامجه نماذج ومبادرات واستراتيجيات عربية نجحت في خدمة الشباب في مجالات محددة، وليسهم في رسم خريطة طريق بأولويات العمل الحكومي العربي المشترك في مجال خدمة الشباب باعتبارهم يشكلون القوة الأكبر للنهوض بمجتمعاتهم والاستعداد للمستقبل.

وأكد سموه حرص مركز الشباب العربي على دعم ورعاية المبادرات الشبابية، خصوصاً تلك التي سيتم الإعلان عنها خلال الاجتماع، والذي يتوقع أن يشهد مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى إطلاق بعض المبادرات والكشف عن دراسات مخصصة لخدمة الشباب العربي، بالإضافة إلى ورش العمل النقاشية، إلى جانب الإعلان بعض مبادرات لخدمة قضايا الشباب وفق مسارات بناء الشخصية العربية والهوية وتعزيز الانتماء، وفرص العمل، والبحث والتطوير والإعلام والتمثيل الدولي وإدارة المرافق والمنشآت الشبابية والثقافة والفنون، وغيرها من الملفات التي ستسهم في تمكين ودعم وإشراك الشباب في مختلف المجالات والقطاعات.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد أعلن تأسيس مركز الشباب العربي في العام 2017 خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، كثمرة لنتائج استراتيجية الشباب العربي التي قدمت رؤيتها لتمكين الشباب العربي وتعزيز ريادته في المجالات المختلفة.

ويعمل المركز على مبادرات يقودها الشباب العربي، ليخلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم. كما يختص المركز بتنظيم المشاريع والملتقيات والفعاليات التي تسلط الضوء على مواضيع تهم الشباب العربي حول العالم.

مسؤولون: تعزيز دور الشباب في صناعة مستقبل المنطقة

يبحث الاجتماع آليات تمكين الشباب العربي، وتوسيع آفاق العمل العربي الشبابي المشترك، وتعزيز الدور الرئيس للشباب في تحقيق التنمية وصناعة مستقبل المنطقة العربية، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ودعم وتعاون عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية العربية.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع: «يسعدنا أن نعلن عن هذا التجمع الأول من نوعه على مستوى المنطقة بالتزامن مع نهاية العام الجاري وقرب العام الجديد ليكون بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف مجالات تمكين الشباب، وتطوير قدراته، وبلورة إمكاناته ليكون المورد الرئيس والمحرك الأساسي لصناعة مستقبل أساسه المعرفة والتنمية والتميّز للمجتمعات والاقتصادات العربية. واستضافة حدث بهذا المستوى يعد نقلة نوعية في مبادرات مركز الشباب العربي الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الشباب العربي من صناعة نموذج عالمي في بناء الإنسان والأوطان وتحقيق التنمية الشاملة».

وأضافت معاليها: «نتطلع إلى استقبال الوفود من العالم العربي، ومن ضمنهم قادة قطاع العمل الشبابي في العالم العربي، وقادة الفكر من مختلف المجالات. كما سيشهد الاجتماع لقاءات خاصة بوزراء الشباب العرب، وسيتم عرض الاستراتيجيات الوطنية للشباب في مختلف الدول العربية المشاركة».

وقال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع: «سيعمل المشاركون في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومن خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات والجلسات والورش، على أجندة عمل مشتركة تسهم في دعم صناع القرار الشبابي في الوطن العربي لتمكين الشباب. وإلى جانب الكلمات الرئيسة للقادة الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبار الضيوف، ستناقش 7 جلسات عمل تعقد على مدار يومين أبرز الملفات المرتبطة بالشباب العربي، وستعرض للاستراتيجيات العربية للشباب في مختلف الدول العربية. كما سيشهد الاجتماع عقد سلسلة من ورش العمل التخصصية وإطلاق تقارير ودراسات حول واقع الشباب العربي والتي ستتضمن إجابات عن تساؤلات تهم الشباب وصناع القرار وقادة المؤسسات الشبابية، بالإضافة إلى تخصيص منصة لإبرام الشراكات والتحالفات بين الوفود والمؤسسات المشاركة».

من ناحيته، قال صادق جرار، نائب المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، ومنسق الاجتماع: «حرصت اللجنة المنظمة على إبرام شراكات مع العديد من المؤسسات العربية والدولية والتي لم تتأخر عن تسخير قدراتها لخدمة أهداف وتطلعات هذا التجمع المهم، وستعمل جنباً إلى جنب مع فريق مركز الشباب العربي ضمن شراكة استراتيجية لتقديم مجموعة من المبادرات التي تمكّن الشباب العربي، كما تم الاتفاق مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية من مختلف أرجاء الوطن العربي لإيفاد ممثلين عنها ليس لتغطية نقاشات الاجتماع فحسب، بل أيضاً للمساهمة في توفير محتوى هادف يخدم المسارات الرئيسة التي يطرحها الاجتماع لمصلحة الشباب العربي».

وتتضمن أجندة الاجتماع مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الخاصة، إلى جانب الإعلان عن دليل خاص بالعمل الشبابي العربي المشترك.