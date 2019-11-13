اختتام «مزاد ليوا للتمور» في «مجلس المشرف»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في «مجلس المشرف» بأبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة من «مزاد ليوا للتمور»، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث شهد المزاد إقبالاً مميزاً من قبل آلاف المزارعين والتجار والمشترين والزوار، وبلغ إجمالي التمور التي دخلت المزاد والواردة من مزارع الدولة 30 طناً، محققة مبيعات بقيمة 400 ألف درهم.

واستضافت المجالس المجتمعية التابعة لمكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد بأبوظبي (مجلس مدينة زايد ومجلس البطين ومجلس المشرف)، فعاليات «مزاد ليوا للتمور»، و«مجلس زاخر» في مدينة العين إلى جانب إقامة مزاد في «مجلس جميرا 3» بدبي، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وسجلت ساحات المجالس المجتمعية، أكثر من 350 مزايدة في 6 مزادات، حيث سجل «مجلس مدينة زايد» أعلى كمية مبيعات من خلال 80 مزايدة والمقدرة بـ7.5 طن.

وأكد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة أن «مزاد ليوا للتمور»، جاء تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في صون التراث والمحافظة على التقاليد الإماراتية الأصيلة، معرباً عن سعادته بما شهدته المجالس المجتمعية من إقبال واهتمام من قبل المشاركين في المزاد، مثمناً حرصهم على المساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونقل تجربتهم للأجيال المتعاقبة.

من جهته، أوضح عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، جهود لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومدى نجاح الأهداف التي حققتها في هذا المزاد، من دعم للمنتجات المحلية، وترويج للقطاعات التي توفر قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات عموماً، وذلك من خلال تحويل زراعة التمور والصناعات التحويلية، إلى منتج اقتصادي واستراتيجي مهم للدولة.

في يوم الختام من «مزاد ليوا للتمور، سجل «مجلس المشرف» في الجولات الخمس التي شارك فيها 170 شخصاً، كمية مبيعات بقيمة 95 ألف درهم، من خلال 129 مزايدة قُدّرت بـ6.5 طن.

وقد تراوحت أسعار التمور المعروضة ما بين 100 و200 درهم.

وتصدرت تمور «الدباس» قائمة أعلى الأسعار خلال الجولة الأولى من المزاد، حيث بيعت الكرتونة بـ520 درهماً (سعة الكرتونة في المزاد تقدّر بأكثر من 3 كيلوجرامات)، ثم في المركز الثاني «الشيشي» بـ440 درهماً، وفي المركز الثال ث«السلطانة والصقعي» بـ300 درهم.

وفي الجولة الثانية، كان المركز الأول في قائمة أعلى الأسعار من نصيب تمر «الدباس» بـ550 درهماً سعر الكرتونة الواحدة، أما المركز الثاني فكان لـ«الخدي» بـ300 درهم للكرتونة الواحدة، وفي المركز الثالث «الشيشي» بـ220 درهماً.