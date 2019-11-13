9000 لوحة لمشروع العنونة في مدينة العين

العين (الاتحاد)

انتهت إدارة التخطيط الحضري ببلدية مدينة العين من تركيب 228 لوحة شارع رئيس و7000 لوحة منزل و1820 لوحة اسم شارع داخلي بالمناطق والأحياء السكنية، وذلك من خلال مشروع العنونة الموحد الجديد، حيث بدأت البلدية التركيب الفعلي للوحات منذ يوليو الماضي، وشمل حتى الآن 7 مناطق في المدينة ضمن المشروع الذي يستمر لمدة 24 شهراً لتركيب المسميات الجديدة للشوارع الداخلية والشوارع الرئيسة ولوحات ترقيم المنازل والمباني «العنوان».

وقد تم تركيب لوحات ترقيم مبانٍ ولوحات شوارع داخلية في كلٍّ من: مناطق السلامات والمطاوعة والطوية والمسعودي وغنيمة، وجارٍ العمل في مناطق فلج هزاع والبطين، أما في منطقة وسط المدينة فتم تركيب لوحات ترقيم للمباني، على أن يتم تركيب لوحات أسماء الشوارع الداخلية قريباً.

وقال المهندس سهيل عبود الدرمكي، مدير إدارة التخطيط الحضري، بأنه تم تصنيع 327 لوحة لعدد 31 شارعاً رئيساً، وتم تركيب 228 منها حتى الآن، كما تم تصنيع 10000 لوحة ترقيم مبنى، وتم تركيب 7000 لوحة منها، وتمت إزالة 5000 لوحة قديمة، إلى جانب تركيب 1820 لوحة اسم شارع داخلي في الأحياء السكنية بهذه المناطق.

وأضافت المهندسة ليلى صالح الراشدي، مدير مشروع العنونة والإرشاد المكاني لمنطقة العين، بأنَّهُ جارٍ تصنيع لوحات أسماء الشوارع الداخلية ولوحات ترقيم المباني وبالتصاميم الجديدة الموحدة للعنونة، وذلك للمناطق التي سيتم البدء بالعمل بها وهي منطقة الفوعة ومنطقة المرخانية، وستحتوي على عدد لوحات يصل إلى 2200 لوحة ترقيم مبنى وعدد 564 لوحة اسم شارع داخلي، تغطي عدد 282 شارعاً، وتستغرق هذه الأعمال قرابة الشهر، وتحتوي على أسماء جديدة مثل الطواش والفاخر والسلسبيل والجود والهفوف والخزام حسب اختيار اللجنة.

وأكدت الراشدي أن نظام العنونة الجديد الموحد لا يؤثر على البيانات الخاصة بالقسيمة ولا يوجد أدنى تغيير في هذه البيانات مثل الرقم المرجعي للقسيمة أو الأبعاد أو الإحداثيات، وكل البيانات الموجودة أصلاً بكل الأنظمة بالبلدية وبيانات مخطط الموقع، وستظل هذه البيانات كما هي دون أدنى تغيير. مضيفة بأن النظام الموحد الجديد للعنونة بما يحتويه من لوحات ترقيم المباني ولوحات أسماء الشوارع والمناطق قد أُقيم لخدمة سكان منطقة العين، ودعتهم للتعاون مع المختصين أثناء عملية تركيب لوحات ترقيم الفلل والمباني.

بلدية مدينة العين هي إحدى مؤسسات دائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي، وتعمل جنباً إلى جنب مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية منطقة الظفرة.