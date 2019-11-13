بلدية دبا الفجيرة تستقبل طلبات ترخيص عربات الطعام

فهد بوهندي (دبا الفجيرة)- بدأت بلدية دبا الفجيرة في استقبال طلبات تصريح عربات الطعام المتنقلة في الأماكن السياحية، والتي تتركز في منطقة الفقيت، حيث يتم إصدار تصاريح لعربات الطعام، ولأصحاب الرخص التجارية، وأصحاب الرخص المنزلية (مشروعي).

وأكدت البلدية لـ«الاتحاد» حرصها على أن تكون هذه العربات مطابقة للشروط والمعايير المحددة، وفق الإجراءات التي حددتها البلدية، والتي تبدأ بتقديم الطلب، وبعدها يقوم القسم المختص بمعاينة وفحص العربة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، ومن ثم يتم استخراج التصريح لها بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات واستخراج البطاقات الصحية للعاملين، وتتم الرقابة عليهم من خلال الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة.

كما أكدت البلدية أن تكون هذه العربات تتوافق مع الإرشادات الصحية، والتي تبدأ بعمل بطاقات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والحرص على ارتداء العاملين زياً نظيفاً مع غطاء الرأس والقفازات، والتأكيد على ضرورة تغطية المواد الغذائية المعروضة، والحفاظ على النظافة العامة داخل العربة وخارجها، والالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

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